Диктор Игорь Кириллов, который вел программу «Время», умер на 90-м году жизни

Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. Соболезнования семье и близким народного артиста СССР выразил президент России Владимир Путин. Похоронят диктора на Новодевичьем кладбище.

Его голос несколько десятилетий сообщал советским людям главные новости, долгие годы вел программу «Время». Кириллов сообщал о достижениях и победах, о запуске в космос первого спутника и о полете Гагарина, о победах целинников и запуске новых заводов. Он вел прямые трансляции парадов Победы 9 мая.

О его смерти стало известно ранее в субботу, 30 октября. Телеведущий скончался на 90-м году жизни. По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей.

Как рассказала диктор Анна Шатилова, он с 10 сентября находился в городской клинической больнице им. С.П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее телеведущий скончался от коронавируса. По словам же помощника Кириллова, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.

Президент Владимир Путин, выразив соболезнования семье и близким Кириллова, отметил, что диктор был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме соболезнований подчеркнула, что смерть Кириллова стала невосполнимой потерей для отечественной культуры и всех граждан страны. Она отметила педагогическую работу Кириллова, его талант делиться мастерством с молодежью.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. Его отец был военным инженером, а мать библиотекарем на крупном автозаводе. Кириллов мечтал работать в кино, даже поступил во ВГИК, но в силу сложившихся обстоятельств после первого курса ушел в «Щепку».

Ведущий более 20 лет вел программу «Время». Диктор получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.