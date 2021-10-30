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СК возбудил дело против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора

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Следственное управление СК Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении блогерши, которая устроила обнаженную фотосессию на фоне Исаакиевского собора. Об этом 30 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Расследование проходит по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Подозреваемая сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне православного храма, отметили следователи. В ведомстве уточнили, что девушка проявила явное неуважение к обществу, «действуя умышленно и публично», а также «унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих».

В настоящее время следствие решает вопрос об избрании меры пресечения для 30-летней блогерши.

Фото и видео блогер Ирина Волкова опубликовала в Сети еще летом, на кадрах она позирует в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Запись вызвала бурную реакцию пользователей интернета, ею также заинтересовались правоохранители. 30 октября блогера задержали.

Ранее, 29 октября, мировой суд в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера Руслана Бобиева (настоящее имя — Руслани Муроджонзод) и модель Асю Акимову (Анастасия Чистова), устроивших фотосессию на Красной площади.

Блогер из Таджикистана был задержан в Москве 30 сентября после публикации в Сети его снимков с Чистовой, которая в тот момент была одета в форму полицейского. Двое молодых людей имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного.

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