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Власти Петербурга получили новую партию вакцины «Спутник V»

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В Санкт-Петербург доставлено 54 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в субботу, 30 октября, сообщил городской комитет здравоохранения в своем Telegram-канале.

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«Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поставлена партия вакцины «ГамКОВИДВак» («Спутник V») для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в количестве 54 000 комплектов доз, по две дозы в ампуле», — сказано в сообщении.

В городе есть также 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе ведомства.

28 октября горкомитет по здравоохранению заявил, что в Санкт-Петербурге иссякли запасы вакцины «Спутник Лайт».

Ажиотаж со «Спутником Лайт» возник после анонсирования ужесточения карантинных норм и введения системы QR-кодов. Вакцина «Спутник Лайт» в отличие от того же «Спутника V» однокомпонентная. Таким образом, привившиеся ею жители города могут получить QR-код уже после одного укола

По последним данным, в городе сделали прививку 1 млн 894 тыс. человек, что составляет примерно 35% жителей.

В России за последние сутки выявили 40 251 новый случай COVID-19, из них 3578 в Петербурге.

Ограничительные меры из-за эпидемиологической ситуации вступили в силу в Санкт-Петербурге с 30 октября. Они будут действовать до 7 ноября включительно.

На этот период приостанавливают свою работу предприятия общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых). Закрываются магазины, за исключением торгующих продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости и аптек.

Кроме того, запрещается предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг). Стоматологические и ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь.

Также нельзя будет посещать фитнес-центры, плавательные бассейны и другие объекты развлечения и досуга. Приостанавливается проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. В театры и музеи можно будет попасть только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы на фоне ситуации с коронавирусом. При этом регионам было дано право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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