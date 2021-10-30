Кадры с переводчицей Байдена в Ватикане стали вирусными в Сети

Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлено выражение лица переводчицы-синхронистки Элизабетты Савиньи Ульман, стали вирусными в Сети. Пользователи соцсети Twitter сравнили реакцию Ульман при встрече президента США Джо Байдена с папой римским Франциском, а также момент разговора бывшего американского лидера Дональда Трампа с президентом Италии Серджо Маттареллой в США в октябре 2019 года, где Ульман также была переводчицей.

Байден и папа римский Франциск обсудили 29 октября в Ватикане вопрос борьбы с изменениями климата, пандемию коронавируса и глобальное экономическое восстановление. Встреча продолжалась полтора часа. Байден прибыл на встречу вместе с супругой Джилл, а также с Ульман.

Однако комментаторов заинтересовало выражение лица Ульман на встрече Байдена и папы римского. Так, переводчица всё время улыбалась, смеялась и выглядела счастливой, пишет издание Dailymail. Некоторые пользователи Сети заметили, что такое поведение Ульман о многом говорит, поскольку в октябре 2019 года она была «крайне озадаченной» и «чувствовала неловкость».

Так, на встрече Трампа и Маттареллы переводчица широко открывала глаза и часто отворачивалась. Комментаторы обратили внимание на то, что после этого события у Ульман «начали из-за Трампа появляться морщины».

«Ей пришлось терпеть его всего несколько часов. Это было мое лицо в течение четырех лет его президентства», — написала Анджела Р. в Twitter.

Вместе с тем многие пользователи Сети заверили, что «переводчик не будет скрывать истинных эмоций». В связи с этим, согласно мнению комментаторов, можно увидеть того, кто успешно управляет страной, а кто пытается создать эту видимость.

«Каждый американский президент влияет на жизнь не только американцев, но и людей во всем мире. Поскольку Трамп был, безусловно, худшим в этой работе, мы всё еще сочувствуем и тому, как мир с этим справился», — заключил Дик Д.

Ранее, в октябре 2020 года, предыдущий госсекретарь Майк Помпео во время визита в Ватикан не удостоился аудиенции у папы римского. Ватикан выразил мнение, что Вашингтон пытается втянуть понтифика в предвыборную кампанию в США.

При этом в конце июня с папой Франциском встретился госсекретарь США Энтони Блинкен. Именно тогда, по мнению политологов, были заложены основы для возвращения нормальных отношений между США и Святым престолом после разногласий, возникших в годы президентства Дональда Трампа.