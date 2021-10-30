Прямой эфир
Спорт
«Рубин» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в 13-м туре «Тинькофф РПЛ»
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова
Мир
Эксперт назвал цель учений США и НАТО в Черном море
Общество
Мурашко рассказал о заболевшем на третий день жизни COVID-19 младенце
Мир
СК проверяет информацию о захвате в плен 37 россиян в Донбассе
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Общество
В Эрмитаже объяснили инцидент с ударившим посетителя охранником
Культура
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»
Мир
В Южной Корее умер привитый Pfizer подросток
Общество
Врач предупредил о появлении «дыр» в легких из-за COVID-19
Сюжет:

На фестиваль в Москве выстроилась большая очередь из-за QR-кодов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве рядом с Манежем собралась большая очередь из желающих посетить фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает корреспондент «Известий».

В связи с ужесточением в столице коронавирусных ограничений посетить мероприятие можно только при наличии QR-кода. Из-за этого посетители долго ожидают своей очереди на входе.

Опрошенные корреспондентом граждане рассказали, что сделали прививку и не переживают за свое здоровье.

Время подлечит: как длинные выходные изменят ситуацию в регионах
Не менее 14 областей объявили раннее начало «ковидных каникул»

Москва ввела новые коронавирусные ограничения 25 октября. Меры касаются пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, школьников, студентов и работодателей.

Так, жители столицы 60+ и люди с хроническими заболеваниями должны до 25 февраля 2022 года соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства. Разрешено оставаться на дачах, можно выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Закрыты общепит, организации сферы услуг и непродовольственные магазины, продолжают работать аптеки и продуктовые магазины. Оказание услуг в центрах «Мои документы» приостановлено. В детских садах, школах, кружках и секциях объявлены каникулы, а студентов отправили на дистанционное обучение.

При этом театры и музеи столицы могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом, как указал российский лидер, регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021