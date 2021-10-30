На фестиваль в Москве выстроилась большая очередь из-за QR-кодов

В Москве рядом с Манежем собралась большая очередь из желающих посетить фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает корреспондент «Известий».

В связи с ужесточением в столице коронавирусных ограничений посетить мероприятие можно только при наличии QR-кода. Из-за этого посетители долго ожидают своей очереди на входе.

Опрошенные корреспондентом граждане рассказали, что сделали прививку и не переживают за свое здоровье.

Москва ввела новые коронавирусные ограничения 25 октября. Меры касаются пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, школьников, студентов и работодателей.

Так, жители столицы 60+ и люди с хроническими заболеваниями должны до 25 февраля 2022 года соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства. Разрешено оставаться на дачах, можно выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Закрыты общепит, организации сферы услуг и непродовольственные магазины, продолжают работать аптеки и продуктовые магазины. Оказание услуг в центрах «Мои документы» приостановлено. В детских садах, школах, кружках и секциях объявлены каникулы, а студентов отправили на дистанционное обучение.

При этом театры и музеи столицы могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом, как указал российский лидер, регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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