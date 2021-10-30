Прямой эфир
Спорт
«Рубин» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в 13-м туре «Тинькофф РПЛ»
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова
Мир
Эксперт назвал цель учений США и НАТО в Черном море
Общество
Мурашко рассказал о заболевшем на третий день жизни COVID-19 младенце
Мир
СК проверяет информацию о захвате в плен 37 россиян в Донбассе
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Мир
Глава Евросовета посоветовал готовиться к будущим пандемиям
Культура
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»
Мир
В Южной Корее умер привитый Pfizer подросток
Общество
Врач предупредил о появлении «дыр» в легких из-за COVID-19

Глава СЖР отметил значительный вклад Кириллова в русскую культуру

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диктор советского телевидения Игорь Кириллов был уникальным человеком, сделавшим значительный вклад в русскую культуру. Об этом 30 октября телеканалу РЕН ТВ заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Нужно стремиться 75-летие Победы отметить на Красной площади»
Диктор Игорь Кириллов — об уроках коронавируса, самом счастливом дне и великом русском языке

По словам Соловьева, большую часть жизни он проработал в программе «Время» и общался с Кирилловым.

«Это совершенно уникальный человек с потрясающим голосом, который останется в наших сердцах. Он вел программу «Время», он комментировал парады на Красной площади и, конечно, очень много сделал и для нашей журналистики, и для нашей культуры», — сказал глава СЖР.

От имени союза он выразил соболезнования семье, близким и коллегам Кириллова.

Как ранее в этот день рассказала диктор Анна Шатилова, Кириллов скончался в том числе от последствий коронавируса. С 10 сентября он находился в городской клинической больнице им. С.П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее пациент скончался в медучреждении от осложнений инфекции.

Помощник диктора Сергей Рублев сообщил, что причиной смерти Кириллова стали возрастные хронические заболевания.

О смерти народного артиста СССР стало известно ранее в этот день.

Кириллов получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени. Более 20 лет вел программу «Время» на Первом канале.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021