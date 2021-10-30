Глава СЖР отметил значительный вклад Кириллова в русскую культуру

Диктор советского телевидения Игорь Кириллов был уникальным человеком, сделавшим значительный вклад в русскую культуру. Об этом 30 октября телеканалу РЕН ТВ заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, большую часть жизни он проработал в программе «Время» и общался с Кирилловым.

«Это совершенно уникальный человек с потрясающим голосом, который останется в наших сердцах. Он вел программу «Время», он комментировал парады на Красной площади и, конечно, очень много сделал и для нашей журналистики, и для нашей культуры», — сказал глава СЖР.

От имени союза он выразил соболезнования семье, близким и коллегам Кириллова.

Как ранее в этот день рассказала диктор Анна Шатилова, Кириллов скончался в том числе от последствий коронавируса. С 10 сентября он находился в городской клинической больнице им. С.П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее пациент скончался в медучреждении от осложнений инфекции.

Помощник диктора Сергей Рублев сообщил, что причиной смерти Кириллова стали возрастные хронические заболевания.

О смерти народного артиста СССР стало известно ранее в этот день.

Кириллов получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени. Более 20 лет вел программу «Время» на Первом канале.