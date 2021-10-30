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Глава Евросовета посоветовал готовиться к будущим пандемиям

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Евросоюз должен готовиться к будущим пандемиям, поэтому необходим международный договор, который укрепит сотрудничество в данном вопросе. Об этом в субботу, 30 октября, по данным источника «РИА Новости», сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите G20 в Риме.

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«Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений», — процитировал источник слова Мишеля.

По его словам, у стран G20 есть коллективный экономический интерес и моральное обязательство распространить вакцины от COVID-19 по миру.

Особенно важно развивать производство вакцин в Африке и в странах, испытывающих экономические проблемы, подчеркнул Мишель.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите «большой двадцатки» призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации.

Российский лидер также указал на совпадение позиций РФ и G20 по вопросам пандемии и экономики.

25 октября Шарль Мишель отметил на Международном форуме по здравоохранению, что предложение ЕС подписать глобальный договор по пандемиям не встретило поддержки мировых лидеров.

Глава Евросовета впервые выступил с идеей глобального договора для борьбы с пандемиями на Парижском форуме мира в ноябре 2020 года. Страны, по его мнению, должны договориться о том, как наладить быстрый обмен информацией и поставки медицинского оборудования.

ЕС провел в текущем году большое количество консультаций, посвященных наращиванию темпов вакцинации в странах-членах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 31 августа, что ЕС достиг поставленной цели по вакцинации от коронавирусной инфекции — привились 70% взрослого населения стран, входящих в объединение.

При проведении кампании по вакцинации ЕС столкнулся с проблемой, так как не было налажено взаимодействие с зарубежными компаниями — поставщиками вакцин.

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