Снявшаяся обнаженной на фоне собора жительница Петербурга стала фигурантом дела

Следственное управление СК Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, снявшейся обнаженной на фоне Исаакиевского собора. Об этом 30 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело расследуется по ч.1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

«Подозреваемая, находясь у православного храма — ГМП «Исаакиевский собор», действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела», — отметили следователи.

В настоящее время следствие решает вопрос об избрании меры пресечения для 30-летней блогерши.

Фото и видео девушка опубликовала в Сети еще летом, на кадрах она позирует в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Запись вызвала бурную реакцию пользователей интернета, ею также заинтересовались правоохранители. 30 октября блогершу Ирину Волкову задержали.