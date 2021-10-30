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FT: союзники США выступили за сохранение возможности первыми нанести ядерный удар по РФ

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Союзники Соединенных Штатов в Европе и тихоокеанском регионе в настоящее время пытаются оказать влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми. По их мнению, это может «придать смелости» России. Об этом, ссылаясь на информированные источники, 30 октября пишет The Financial Times.

Издание отмечает, что еще со времен холодной войны ядерная политика США носит «намеренно расплывчатый» характер. В то же время сохраняется теоретическая возможность того, что Америка способна нанести упреждающий ядерный удар. Таким образом, союзники Штатов чувствуют себя защищенными, поскольку находятся под их «ядерным зонтиком».

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Согласно информации FT, сейчас американская администрация занимается изучением политики возможного применения ядерного оружия. Более того, чтобы узнать отношение стран-союзников к этому вопросу, Белый дом даже разослал им специальные анкеты.

Так, по последним данным, против пересмотра политики США в части ядерных вооружений выступили Лондон, Париж, Берлин, Токио и Канберра.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала подобные заявления недопустимыми. Она указала, что альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России, в то время как РФ не угрожает НАТО.

20 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. Он подчеркнул, что российская сторона видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

4 октября стало известно о разработке США новой ядерной доктрины. По словам секретаря подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда, американская администрация ясно дала понять, что начала этот процесс и в скором будущем опубликует доклад по новой ядерной политике страны.

Предыдущая администрация экс-президента США Дональда Трампа в ядерной доктрине объявила об отказе добиваться ратификации и вступления ДВЗЯИ в силу и оставила за собой право, если потребуется, возобновить ядерные испытания.

1 февраля глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания и ведения ядерной войны.

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