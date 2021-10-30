В московском музее рассказали о пропаже рисунка Янкилевского

Сотрудники Московского музея современного искусства обнаружили пропажу рисунка, созданного в 1970 году художником Владимиром Янкилевским, когда готовили работы к постоянному хранению в запаснике. Об этом 30 октября «Известиям» сообщила представитель музея Анна Сансиева.

О пропаже графического листа «Рисунок к триптиху» сообщили в департамент культуры Москвы и полицию. Поиски работы продолжаются.

«Сотрудники ОВД МВД России уже провели осмотр фондохранилища, а Московским музеем современного искусства была инициализирована внеплановая проверка наличия всех работ, хранящихся в музейных запасниках», — отметила представитель учреждения культуры.

Она выразила надежду, что произошедшее — недоразумение. Произведение будет обнаружено, добавила представитель музея.

Минувшим летом в Греции в ходе полицейской операции были найдены украденные из Национальной галереи в январе 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Подозреваемый в краже задержан.

Картина Пикассо оценивается в €20 млн.

В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.