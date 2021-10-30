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Путин призвал G20 ускорить процесс взаимного признания вакцин от COVID-19

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Россия призывает ускорить процесс признания странами национальных вакцин от COVID-19 и сертификатов о вакцинации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь в субботу, 30 октября, к участникам пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20.

«Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решение G20, доступ к вакцинам и другим жизненно важным лекарствам не могут получить все нуждающиеся страны», — подчеркнул глава государства.

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По словам российского лидера, подобная ситуация складывается из-за неготовности стран G20 к взаимному признанию препаратов от коронавирусной инфекции и, в частности, сертификатов вакцинации.

В связи с этим Путин призвал поручить министерствам здравоохранения государств G20 «проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», добавляет «Газета.ру».

Президент РФ также заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что на сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

Накануне представитель российского лидера в G20 Светлана Лукаш рассказала, что страны «большой двадцатки» разделяют мнение о том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Однако, по ее словам, в настоящий момент конкретного решения по этому вопросу нет.

27 октября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин уточнил, что диалог по регистрации «Спутника V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится на финишной прямой.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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