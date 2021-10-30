Путин сообщил о профицитном бюджете РФ на 2021 год

Путин сообщил о профицитном бюджете РФ на 2021 год

2021-10-30 15:33:56

2021-10-30 15:33:56

2021-10-30 15:33:56

2021-10-30 15:33:56

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