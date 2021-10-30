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Врач предупредил о появлении «дыр» в легких из-за COVID-19

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Коронавирус может спровоцировать появление свищей в стенках легких. Об этом в беседе с «Ura.ru» рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

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Он напомнил, что свищ — лопнувший гнойник, который способен вызвать сепсис и заражение крови. Хирургически свищ не лечится, так как сшить его нельзя.

«Лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя», — объяснил специалист.

По его словам, в большинстве случаев абсцесс легкого развивается у злоупотребляющих алкоголем, пациентов с трофическими расстройствами и плохо питающихся людей. Однако бывает очень агрессивная инфекция, когда «здоровые люди валятся, как бревна».

Накануне стало известно, что коронавирусная инфекция может спровоцировать нарушения в работе внутреннего уха, сообщила группа ученых из Массачусетса. Это осложнение приводит к проблемам со слухом.

Ранее в октябре немецкие ученые отметили, что коронавирус способен проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы. По их словам, COVID-19 также увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, связанных с сетчаткой и фоторецепторами.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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