Стали известны подробности гибели хоккеиста Биткина

Российский хоккеист Иван Биткин, который скончался после падения из окна 25-го этажа в Москве, незадолго до трагедии распивал алкогольные напитки вместе с друзьями в съемной квартире знакомого. Об этом сообщает в субботу, 30 октября, РЕН ТВ.

По данным телеканала, хоккеист вместе со своей подругой Мариной отправился в гости к знакомому — Фурхаду. Компания распивала спиртные напитки. Источник в свою очередь уточнил, что в какой-то момент Биткин стал вести себя агрессивно. При этом друзья спортсмена не смогли успокоить молодого человека. Однако о том, что произошло дальше, информации в настоящий момент нет.

Жильцы дома, в котором находилась компания, вызвала полицию и медиков после того, как один из очевидцев заметил тело хоккеиста на козырьке технического этажа. Спасти жизнь 24-летнему Биткину не удалось.

Позже сотрудники полиции выяснили, что так называемый хозяин квартиры — Фурхад — оказался нелегалом. У молодого человека не было регистрации для проживания на территории России. В отношении Фурхада составили административный протокол, теперь ему грозит депортация.

При этом РЕН ТВ отмечает, что за несколько месяцев до трагедии Биткин уже попадал в поле зрение правоохранительных органов. Так, в августе хоккеист также проводил время в компании Марины. Пара находилась в баре на Ходынском бульваре, где спортсмен устроил драку. Потасовка закончилась для двух его оппонентов госпитализацией.

В настоящее время обстоятельства гибели спортсмена устанавливают полицейские и следователи. По факту случившегося проводится проверка.

Биткин погиб в ночь на субботу в доме на Хорошевском шоссе. Спортсмен являлся воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год.