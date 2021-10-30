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Путин сообщил о профицитном бюджете РФ на 2021 год

Путин заявил, что бюджет РФ в 2021 году будет профицитным
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Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны в этом году будет профицитным. Об этом сообщил в субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20.

Он уточнил, что в прошлом году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, системы здравоохранения дефицит бюджета РФ вырос до 4%. Это, по словам главы государства, позволило, в том числе, добиться восстановления рынка труда.

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«В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, 26 октября, Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Доходы составили 18 719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы — ниже на 2288,5 млрд рублей.

До этого, 30 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В тот же день председатель правительства заявил, что проект бюджета готов, он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян.

28 сентября в правительстве рассказали, что профицит федерального бюджета России за первое полугодие 2021 года составил 774,7 млрд рублей. Уточнялось, за шесть месяцев с начала года в казну государства поступило около 11,3 трлн рублей.

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