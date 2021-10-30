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Опубликовано полное видео задержания подозреваемого в незаконной охоте Рашкина

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В распоряжении «Известий» 30 сентября появилось полное видео задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

На кадрах парламентарий показывает тушу, ножи и рассказывает, что нашел лося якобы случайно.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области обратился с заявлением в полицию на Рашкина. Депутата заподозрили в незаконной охоте после того, как в его автомобиле обнаружили разделанную тушу лося.

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Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, а в багажнике — части туши.

Кроме того, на месте охоты обнаружили стрелянные гильзы, ружье и разрешение на имя Рашкина.

При этом в Сети распространились кадры, на которых видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер прокомментировал найденное на месте предполагаемой незаконной охоты депутата оружие. По словам специалиста, карабин, фото которого публиковали «Известия», используется именно для охоты, его стоимость составляет порядка 200 тыс. – 300 тыс. рублей.

После обнаружения в машине парламентария туши лося, топора и двух ножей в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте. Сам Рашкин, который находился за рулем, настаивает, что он вместе с товарищем якобы заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

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