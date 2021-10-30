В России впервые выявили более 40,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 40 251 случай коронавируса, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией 30 октября.

Самое большое количество новых случаев выявлено в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578) и Московской области (2680).

От последствий COVID-19 за минувшие сутки скончались 1160 человек. Выздоровели 28 909 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на то, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, подавляющее число пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированными гражданами.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».