Диктор Шатилова назвала возможную причину смерти Игоря Кириллова

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался в том числе от последствий COVID-19. Об этом в субботу, 30 октября, сообщила телеканалу «Звезда» диктор Анна Шатилова.

«Ушли такие мастера, Кириллов... Его такая ответственность. У него было такое отношение, к слову, русскому языку. Невероятно, он такой мастер...», — отметила коллега ведущего.

По словам Шатиловой, Кириллов с 10 сентября находился в городской клинической больнице имени С. П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался в медучреждении от коронавируса.

Шатилова пыталась связаться Кирилловым 29 октября, но телефон был недоступен. Позднее ей сообщили о смерти артиста.

30 октября помощник диктора Сергей Рублев сообщил, что причиной смерти Кириллова стали возрастные хронические заболевания.

О смерти народного артиста СССР стало известно ранее в этот день.

По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей. Состояние диктора ухудшилось в сентябре, однако от госпитализации он тогда отказался. В октябре он самостоятельно обратился в больницу.

Президент России Владимир Путин 30 октября выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР. Президент отметил, что Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения.

Кириллов более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м. Диктор получал сотни писем от почитателей. Отвечая на вопрос о том, какую еще профессию он мог бы избрать, Кириллов говорил, что ему была интересна работа режиссера.

До 2006 года вел прямые трансляции парада 9 Мая, благодаря чему его голос оставался узнаваемым и для новых поколений зрителей. Кроме того, готовил новые кадры, преподавал в Академии медиаиндустрии, кропотливо работал над тем, чтобы на ТВ вернулось всё то, что делало его искусством.

Кириллов получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.