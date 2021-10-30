Прямой эфир
Спорт
«Рубин» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в 13-м туре «Тинькофф РПЛ»
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова
Мир
Эксперт назвал цель учений США и НАТО в Черном море
Общество
Мурашко рассказал о четырехкратном росте темпов вакцинации от COVID-19
Мир
СК проверяет информацию о захвате в плен 37 россиян в Донбассе
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Мир
Глава Евросовета посоветовал готовиться к будущим пандемиям
Культура
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»
Мир
В Южной Корее умер привитый Pfizer подросток
Общество
Врач предупредил о появлении «дыр» в легких из-за COVID-19

Меркель назвала самые тяжелые кризисы в годы ее канцлерства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса и поток беженцев 2015 года стали самыми тяжелыми кризисами за годы нахождения Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Об этом политик заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в субботу, 30 октября.

«Перед Германией не стоит выбор, говорить с Россией или нет»
Глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе Райнхард Крумм — о будущем отношений ФРГ и РФ при новом правительстве и запуске СП-2

«Пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной. Столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», — сказала Меркель.

По ее словам, речь в обоих случаях шла о жизнях людей. Принятие решений, которые влияют на граждан, может быть волнующим и стрессовым, указала политик.

Меркель отметила, что, оглядываясь назад, не стала бы принимать другие решения. Но есть вещи, о которых она сожалеет: в пример она привела борьбу с выбросами углерода.

Из самых важных решений политик выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков.

После ухода из большой политики Меркель планирует больше путешествовать и читать.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру. В результате Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

26 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту федерального канцлера, попросив продолжить ведение дел до назначения преемника. Он назвал канцлерство политика «одним из величайших в истории» Германии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021