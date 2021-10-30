Меркель назвала самые тяжелые кризисы в годы ее канцлерства

Пандемия коронавируса и поток беженцев 2015 года стали самыми тяжелыми кризисами за годы нахождения Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Об этом политик заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в субботу, 30 октября.

«Пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной. Столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», — сказала Меркель.

По ее словам, речь в обоих случаях шла о жизнях людей. Принятие решений, которые влияют на граждан, может быть волнующим и стрессовым, указала политик.

Меркель отметила, что, оглядываясь назад, не стала бы принимать другие решения. Но есть вещи, о которых она сожалеет: в пример она привела борьбу с выбросами углерода.

Из самых важных решений политик выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков.

После ухода из большой политики Меркель планирует больше путешествовать и читать.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру. В результате Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

26 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту федерального канцлера, попросив продолжить ведение дел до назначения преемника. Он назвал канцлерство политика «одним из величайших в истории» Германии.