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Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова

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Президент России Владимир Путин 30 октября выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, известного диктора Игоря Кириллова, скончавшегося на 90-м году жизни.

Голос времени: умер Игорь Кириллов
Знаменитый диктор был одним из знаковых профессионалов отечественного ТВ

Президент отметил, что Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.

«Добрая память об Игоре Леонидовиче Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей — всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Причиной смерти советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова, по предварительным данным, стали возрастные хронические заболевания, сообщил помощник диктора Сергей Рублев 30 октября.

О смерти народного артиста СССР стало известно ранее в этот день.

По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей. Состояние диктора ухудшилось в сентябре, однако от госпитализации он тогда отказался. В октябре он самостоятельно обратился в больницу.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года в интеллигентной семье: отец — военный инженер, мать — библиотекарь на крупном автозаводе. Мечтал работать в кино, даже поступил во ВГИК, но в силу сложившихся обстоятельств после первого курса ушел в знаменитую «Щепку».

Ведущий более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м. Он вел прямые трансляции парадов Победы 9 Мая.

Диктор получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

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