Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова

Президент России Владимир Путин 30 октября выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, известного диктора Игоря Кириллова, скончавшегося на 90-м году жизни.

Президент отметил, что Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.

«Добрая память об Игоре Леонидовиче Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей — всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Причиной смерти советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова, по предварительным данным, стали возрастные хронические заболевания, сообщил помощник диктора Сергей Рублев 30 октября.

О смерти народного артиста СССР стало известно ранее в этот день.

По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей. Состояние диктора ухудшилось в сентябре, однако от госпитализации он тогда отказался. В октябре он самостоятельно обратился в больницу.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года в интеллигентной семье: отец — военный инженер, мать — библиотекарь на крупном автозаводе. Мечтал работать в кино, даже поступил во ВГИК, но в силу сложившихся обстоятельств после первого курса ушел в знаменитую «Щепку».

Ведущий более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м. Он вел прямые трансляции парадов Победы 9 Мая.

Диктор получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.