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Армия Судана заблокировала все центральные улицы в Хартуме

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Суданские военные перекрыли все мосты в столичной провинции Хартум, на въездах и выездах из столицы наблюдаются усиления, разворачиваются блок-посты, сообщает 30 октября «РИА Новости».

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К мостам стянуты силы быстрого реагирования. Подъезды к ним ограждены колючей проволокой. Силовики полностью блокировали переправы «Шанбат», «Нил аль-Азрак» и «Белый мост».

Транспорт в столице почти не функционирует, на дорогах нет ни пешеходов, ни машин. Силовики полностью отключили интернет и телефонию. Закрыта работа всех международных СМИ.

29 октября в ходе протестов в Судане один военный погиб и еще 58 были ранены. Беспорядки начались после роспуска военными правительства и ареста премьер-министра Абдаллы Хамдука.

27 октября госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьером Судана, который был отпущен военными на свободу и находился в своей резиденции. Собеседники осудили военный переворот, произошедший 25 октября, и его влияние на стабильность региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября указал, что жители Судана должны самостоятельно разобраться в ситуации в стране. Кремль следит за происходящим и призывает все стороны к сдержанности, добавил он.

25 октября военные открыли стрельбу по участникам протеста, выступающим против ареста премьер-министра. До этого военные без опознавательных знаков арестовали Хамдука и еще четверых министров и чиновников высокого ранга из штата Хартум.

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