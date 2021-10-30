Хоккеист Биткин скончался после падения из окна 25-го этажа в Москве

Российский хоккеист Иван Биткин умер после падения из окна 25-го этажа в Москве. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла в ночь на субботу в доме на Хорошевском шоссе. 24-летний спортсмен упал на козырек технического этажа и скончался от полученных травм, его смерть констатировали прибывшие на место медики.

Подробностей происшествия выясняются.

Биткин играл за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год.