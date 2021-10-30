Австралия не планирует отказываться от добычи и использования угля

Австралия не откажется от добычи и использования угля, заявил премьер страны Скотт Моррисон. Уход от природного топлива обсуждают лидеры стран G20. Договор собирались подписать на саммите в Риме и конференции ООН по изменению климата в Глазго, передает телеканал «Известия». По данным газеты «Острэлиан», Моррисон намерен поставить интересы страны на первое место и не станет участвовать в соглашениях о поэтапном прекращении добычи угля и выработки электроэнергии из ископаемого топлива. Австралия является одним из крупнейших экспортеров угля. Страна поставляет на рынок порядка 30% мирового объема, около 400 млн т. По данным государственного статистического бюро, в 2020 году Австралия выручила $41,1 млрд с продажи угля, на который приходится порядка 15% от общего объема экспорта страны.

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