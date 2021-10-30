Помощник назвал причину смерти диктора Игоря Кириллова

Причиной смерти советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова стали возрастные хронические заболевания. Об этом сообщил помощник диктора Сергей Рублев 30 октября.

О смерти народного артиста СССР стало известно ранее в этот день. Телеведущий скончался на 90-м году жизни.

«У него были, как и у всех людей пожилого возраста, возрастные хронические заболевания», — сказал Рублев ТАСС.

По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей. Состояние диктора ухудшилось в сентябре, однако от госпитализации он тогда отказался. В октябре он самостоятельно обратился в больницу.

Кириллов более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м.

Диктор получал сотни писем от почитателей. Отвечая на вопрос о том, какую еще профессию он мог бы избрать, Кириллов говорил, что ему была интересна работа режиссера.

Кириллов получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.