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Руководство Росздравнадзора выехало в проблемные по COVID-19 регионы

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Руководство Росздравнадзора 30 октября выехало в проблемные по ситуации с COVID-19 регионы. Специалисты помогут в борьбе с коронавирусом четырем субъектам страны.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции — в Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области», — говорится на сайте ведомства.

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Накануне президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава и его заместителям отправиться в регионы, где наблюдается наиболее критическая ситуация по коронавирусу.

С 28 октября Минобороны России по поручению президента наращивает оказание помощи регионам в борьбе с коронавирусом. Так, 27 субъектам страны было передано более 347 т сжиженного кислорода для медицинских учреждений.

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране за последние шесть недель наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По итогам 32-й недели показатель составил 172,1 на 100 тыс. населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе, указала она.

20 октября Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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