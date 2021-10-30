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В России зафиксирован суточный максимум случаев COVID-19

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В России за последние сутки выявили 40 251 случай COVID-19 в 85 регионах, это максимум с начала распространения коронавируса в стране. Об этом в субботу, 30 октября, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самое большое количество новых случаев выявлено в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578) и Московской области (2680).

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От последствий заболевания за минувшие сутки в стране скончались 1 160 человек. Выздоровели 28 909 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему в Росси наблюдается новая волна коронавируса. По ее словам, причина заключается в том, что летом не во всех регионах страны заболеваемость COVID-19 шла на спад, в ряде субъектов отсутствовал контроль за профилактикой.

Вместе с тем она подчеркнула, что если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID-19 в нерабочие дни, то Новый год можно будет праздновать в привычном режиме. Предпраздничный период она порекомендовала использовать для вакцинации.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь указала, что эпидемиологическая ситуация стала хуже в 13 регионах России.

28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на то, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, подавляющее число пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированными гражданами.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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