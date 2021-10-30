Россияне стали безоговорочными фаворитами у букмекеров перед UFC 267

На турнире UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби, впервые в трех соглавных боях в октагон выйдут россияне. Несмотря на то, что нашим борцам предстоит преодолеть серьезное сопротивление своих противников, все они стали безоговорочными фаворитами у букмекеров, которые во всех трех поединках уверенно отдают победу именно представителям РФ. Об этом 30 октября сообщает РЕН ТВ.

Так, первым на ринг выйдет российский тяжеловес Александр Волков (33-9-0), соперником которого на этот раз станет ударник из Польши Марчин Тыбура (22-6-0). Как известно, прошлый бой с французом Сирилом Ганом оказался для Волкова неудачным: на протяжении всего поединка Ган доминировал и закономерно победил единогласным решением судей.

Теперь, чтобы вернуться в ряды претендентов на титул, российскому спортсмену предстоит реабилитироваться. При этом Тыбура также рассчитывает на победу, которая сделает его одной из звезд дивизиона.

«Марчин — один из лучших рестлеров нашего дивизиона и один из лучших бойцов Европы. Я счастлив подраться с ним», — сказал Волков в ходе пресс-конференции перед боем.

Между тем, букмекеры считают фаворитом именно нашего бойца. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,31. Шансы Тыбуры же оцениваются значительно скромнее — в 3,35.

Легковесу Исламу Махачеву (20-1-0), считающемуся преемником Хабиба Нурмагомедова, предстоит сразиться с новозеландцем Дэном Хукером (21-10-0), которого можно считать «андердогом» — до этого момента он находился в постоянной близости от титульных боев, но проигрывал в решающих схватках.

Букмекеры уверены в победе Махачева, и предлагают поставить на его победу предлагают поставить за 1,17. Вероятность выигрыша Хукера при этом оценивается коэффициентом 4,90.

Легковес Петр Ян (15-2-0) подерется с американцем Кори Сэндхагеном (14-3-0). Этот бой выглядит наиболее интригующим, поскольку оба спортсмена обладают могучим нокаутирующим ударом, да к тому же и не стесняются вести бой в основном в стойке, отдавая ей предпочтение перед партером.

Предыдущий бой Яна закончился грандиозным скандалом - он был дисквалифицирован за запрещенный удар Алджамейна Стерлинга коленом в голову. Причем в тот момент Ян выигрывал, что называется, «в одну калитку».

«Да, конечно, я собираюсь уложить его спать», — пообещал Ян журналистам перед боем.

Букмекеры отдают предпочтение Яну (1,33), коэффициент на победу Сэндхагена составляет (3,10).

В главном бою в полутяжелом весе Ян Блахович (Польша) проведет вторую защиту пояса с первым номером рейтинга Гловером Тейшейрой (Бразилия).

Фаворитом этого поединка считается Блахович (1,33), на Тейшейру предлагают поставить с коэффициентом (3,25).

Новость дополняется