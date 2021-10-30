В ВОЗ предупредили о появлении в будущем нового опасного вируса

Мировому сообществу необходимо извлечь уроки из пандемии коронавируса и готовиться к появлению новой угрозы в будущем. Об этом на встрече министров здравоохранения и финансов G20 в Риме 29 октября заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С точки зрения биологии несомненным фактом является возникновение в какой-то момент еще одного вируса, который мы просто не сможем сдержать», — сказал он.

В то же время Гебрейесус отметил, что сейчас у жителей разных стран мира, к сожалению, отсутствует равный доступ к вакцинам от COVID-19. Он также констатировал, что на сегодняшний день полностью привиты, то есть прошли полный цикл вакцинации, всего 36% жителей планеты. При этом на африканском континенте этот показатель и вовсе составляет 6%.

В этой связи глава ВОЗ призвал лидеров стран G20 поддержать создание международного соглашения по подготовке к будущим пандемиям и оперативному реагированию на них.

Также 29 октября участники саммита G20 указали на необходимость достижения общемирового уровня вакцинации в 40% к концу текущего года и 70% — к середине 2022-го.

24 октября Гебрейесус заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом. Он указал на необходимость подписания «всемирного пакта о пандемии».

6 октября профессор Ван Линьф из американо-сингапурского медицинского университета Duke-NUS предсказал появление нового коронавируса.

Несколькими днями ранее глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу допустил, что человечество в будущем столкнется с новым вирусом, и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.