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Умер муж Иваны Трамп актер Россано Рубиконди

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Актер и модель Россано Рубиконди из Италии умер в возрасте 49 лет от болезни. Об этом сообщила в пятницу, 29 октября, итальянская телеведущая Симона Вентура в своем Twitter.

«Россано… Спасибо за совместные путешествия, за хорошие и плохие времена, а также за слезы и смех, столько всего, и за все, что мы делали вместе. Удачного путешествия», — говорится в сообщении.

По данным Daily mail, мужчина болел в течение 2020 года и страдал от меланомы.

В 2008 году Рубиконди был выбран в качестве участника реалити-шоу, которое в то время транслировалось Raidue и проводилось Симоной Вентура. Он снимался там до восьмого сезона. Затем был занят в проекте «Остров» и фильме «Наталья на Беверли-Хиллз».

Рубиконди был четвертым мужем чехословацко-американо-австрийской предпринимательницы и первой супруги экс-президента США Дональда Трампа Иваны Трамп.

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