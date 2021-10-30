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Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»
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Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»

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Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Ролик был размещен 29 октября на YouTube-канале платформы.

Во втором сезоне повзрослевшая героиня сериала Цири учится владеть мечом, юг продолжает войну с севером, а ведьмак Геральт пытается спасти людей от чудовищ.

Премьера продолжения фэнтези запланирована на 17 декабря.

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В марте сообщалось, что Netflix утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак». Так, роль Дийкстры сыграет Грэм Мактавиш, известный зрителям по фильмам о хоббитах. Кроме того, Аджоа Андох и Крису Фултону достались роли Нэннеке и Риенса. Актеры известны по своим ролям в сериале «Бриджертоны».

«Ведьмак» — американо-польский телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Главные роли в нем исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра.

Первый сезон «Ведьмака» вышел в 2019 году. Сериал стал одним из самых популярных шоу на Netflix в США. За первые четыре недели его посмотрели 76 млн зрителей по всему миру.

24 августа Netflix выпустила анимационный спин-офф «Ведьмак. Кошмар волка» по мотивам компьютерной игры и сериала «Ведьмак». Сюжет ленты разворачивается до событий, показанных в основном проекте. Анимационный фильм рассказывает о молодости наставника Геральта из Ривии — Весемира.

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