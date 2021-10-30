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Валиева прокомментировала победу в короткой программе на Гран-при Канады

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Российская фигуристка Камила Валиева после победы в короткой программе на втором этапе Гран-при в Канаде рассказала, что чувствовала спокойствие во время своего выступления на льду.

«Рада, что вышла сегодня на прокат более спокойно, завтра хочу выйти с таким же настроем», — приводит ее слова «Спорт-Экспресс» 30 октября.

По ее словам, тренировки у российских фигуристок начались на следующий день по приезде в Ванкувер. Из-за карантина, добавила Валиева, им пришлось готовиться к выступлению в гостиничном номере.

«Тренироваться в комнате тяжело, но возможно»», — заключила она.

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Ранее в пятницу (утро субботы мск) российские фигуристки заняли три первых места в короткой программе Гран-при в Канаде. Валиева одержала победу, набрав 84,19 балла. Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (81,24), третье — чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная (75,58).

10 октября Камила Валиева побила мировой рекорд Алены Косторной по сумме короткой и произвольной программ на этапе Гран-при в Финляндии. Она набрала по сумме за две программы 249,24 балла, тогда как Косторная установила предыдущий рекорд в финале Гран-при в 2019 году — 247,59 балла.

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