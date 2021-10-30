Суд признал Зейна Малика виновным в насилии над Джиджи Хадид и ее матерью

Американский суд признал виновным британского певца и экс-солиста группы One Direction Зейна Малика в четырех уголовных преступлениях, связанных с применением насилия в отношении супермодели Джиджи Хадид и ее матери Иоланды Хадид, Об этом 29 октября пишет TMZ со ссылкой на судебные документы.

Как пишет издание, конфликт разгорелся, когда Иоланда Хадид приехала в дом в штате Пенсильвания, где артист проживал вместе с Джиджи Хадид и их годовалой дочерью Хай. При этом отмечается, что манекенщица в день инцидента находилась в Париже.

Малику не понравился неожиданный визит матери Хадид, после чего он обозвал женщину, «причинил ей физическую боль и запер в гардеробной».

Также отмечается, что в разгар скандала с Иоландой он пытался вступить в драку с охранником женщины, а также по телефону накричал на Джиджи и оскорбил ее.

Изначально Зейн Малик отрицал, что применял к Иоланде физическое насилие, однако в суде признал себя виновным.

В итоге судья приговорил его к испытательному сроку в 90 дней по каждому пункту обвинения, или в общей сложности к 360 дням. Он также должен будет пройти курс управления гневом и программу для людей, применяющих домашнее насилие. Кроме того, судья выписал ему ордер с запретом на приближение к Иоланде и ее охраннику.

Вместе с этим подчеркивается, что испытательный срок может быть прекращен через шесть месяцев, в случае Малик выполнит все предписания.

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