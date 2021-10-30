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Туктамышева прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Канаде

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Чемпионка мира – 2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила свое выступление после короткой программы на Гран-при Канады.

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Фигуристка получила за свой прокат 81,24 балла и заняла второе место, уступив Камиле Валиевой (84,19).

«Я довольна своей короткой программой, потому что мое тело было недовольно выполнением некоторых элементов! Было трудно также из-за недостатка сна. Я довольна, надеюсь завтра показать хорошее выступление», — сказала Туктамышева на пресс-конференции, пишет 30 октября «Спорт-Экспресс».

Фигуристка добавила, что с момента предыдущего выступления в ее карьере была большая пауза, поэтому она не была уверена, что сможет конкурировать с соперниками на достойном уровне.

В короткой программе Туктамышева исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип.

О том, что россиянки Валиева, Туктамышева и Алена Косторная заняли три первых места в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Ванкувере, стало известно ранее, в субботу.

До этого в Ванкувере определились победители в ритм-танце. Лучший результат показали канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они набрали 85,65 балла. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набрав 78,82 балла, заняли второе место. Третье — испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас — 76,97 балла.

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