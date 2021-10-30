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На Украине возмутились сверхприбылью «Газпрома»

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Глава компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон возмутился данными о прибыли российской энергетической компании «Газпром». Об этом он написал 29 октября в своем Facebook.

По его утверждению, с января по сентябрь 2021 года компания получила «абсолютный рекорд чистой прибыли» за счет европейских потребителей.

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«Злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе, который привел к захмарным ценам на газ в ЕС, дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей», — написал Макогон.

Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, 29 октября, чистая прибыль «Газпрома» за первые три квартала текущего года составила 1,055 трлн рублей против убытка в 558,226 млрд годом ранее. При этом выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 трлн рублей, увеличившись на 9,1%.

29 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не нашел свидетельств манипулирования ценами на газ в Европе со стороны России.

В этот же день представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе. Однако он подчеркнул, что Москва не предприняла необходимые шаги для его смягчения.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.

До этого, 15 октября, заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отмечал, что Россия полностью выполняет контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием цен на рынке. Также он подчеркнул, что лицензирование газопровода «Северный поток – 2» полностью зависит от властей ФРГ, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

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