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«Газпром» и Молдавия продлили договор на поставку газа на пять лет

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Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну. Об этом 29 октября сообщили в российской компании.

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«ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», — сказано в заявлении.

Основным экспортером газа в Молдавию является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. «Газпром» должен был прекратить поставки газа в эту страну с 1 декабря, если бы не был подписан новый контракт.

Как рассказал источник ТАСС, по новому соглашению цена на газ из РФ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб. м. К двукратному увеличению цены могут привести изменения на рынке.

Кроме того, отмечается, что Кишинёв согласился на выплату исторического долга за поставки российского газа в прошлые годы, который с учетом пени достиг $700 млн.

Ранее в пятницу в Санкт-Петербурге прошла встреча руководства «Газпрома» с делегацией из Кишинева, на которой обсуждались условия нового контракта на поставку российского газа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией. Песков также напомнил, что «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

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