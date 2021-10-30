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Фигурист Смолкин прокомментировал дебют на Гран-при в Канаде

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Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, прокомментировал газете «Спорт-Экспресс» свое выступление на втором этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

В первом выступлении на этапах взрослой серии соревнований спортсмены набрали за прокат ритм-танца 70,66 балла и заняли седьмую строчку.

«Чувствуем себя хорошо, отличный старт. Ощущения прекрасные. Было несколько небольших ошибок, но мы не переживаем. Победить здесь — это не наша основная цель. Мы хотим просто наслаждаться соревнованиями, радовать зрителей», — цитирует издание Смолкина 30 октября.

Фигурист отметил, что «было здорово» выступать в присутствии зрителей на трибунах, так как спортсмены ощущали их поддержку.

Как рассказал спортсмен, тренер Этери Тутберидзе, которая приходится Дэвис мамой, не присутствовала на выступлении пары.

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Лучший результат в ритм-танце на «Гран-при Канады» показали канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они набрали 85,65 балла, сообщает газета.

Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набрав 78,82 балла. Замкнули тройку испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас — 76,97 балла. Другая российская пара, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, стала девятой — 68,53 балла.

Первый этап международной серии Гран-при по фигурному катанию стартовал в пятницу, 22 октября, в Лас-Вегасе. Второй этап проходит в Ванкувере. Среди женщин от России выступают чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная и чемпионка мира среди юниоров — 2020 Камила Валиева. Среди пар — бронзовые призеры чемпионата Европы — 2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. У мужчин на лед выйдут серебряный призер чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин, действующий вице-чемпион России Макар Игнатов и действующий победитель мирового командного чемпионата Евгений Семененко.

Выступления в произвольной программе танцев на льду пройдут в воскресенье, 31 октября.

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