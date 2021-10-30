Овечкин сократил до двух шайб отставание от Халла по голам в НХЛ

Шайба и голевая передача российского форварда Александра Овечкина принесли «Вашингтон Кэпиталз» победу «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы были забиты в концовке матча.

Так, счет на 53-й минуте открыл защитник «столичных» Джон Карлсон, на последней минуте игры шайбу в пустые ворота забил Овечкин, также отметившийся в матче результативной передачей, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, у «Вашингтона» ассист заработал нападающий Евгений Кузнецов.

Благодаря этому голу Овечкин сократил до двух шайб свое отставание от Бретта Халла (741), занимающего четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ.

Рекорд по забитым голам в Национальной хоккейной лиге принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894).

14 октября Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов в НХЛ, обойдя канадца Марселя Дионна (731).

В январе 2017-го Овечкина включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.