США пригрозили Ирану санкциями за разработку беспилотников

Чтобы остановить иранскую программу по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), США примут любые меры, в том числе введут новые санкции. Об этом заявил в пятницу, 29 октября, глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Трансляция выступления велась на официальном сайте внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

«США будут использовать все доступные инструменты, включая санкции, для предотвращения [появления], сдерживания и ликвидации [действующих] сетей поставок, которые обеспечивают Иран материалами и технологиями, связанными с БПЛА», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что Штаты примут меры и для сдерживания иранских организаций, которые занимаются распространением беспилотников.

Ранее в пятницу минфин США ввел рестрикции в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали поддержку в создании беспилотников для Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС).

В МИД Ирана заявили, что новые санкции США подрывают доверие к Вашингтону в вопросе возвращения к ядерной сделке.

До этого, 27 октября, официальный представитель Госдепартамента заявил, что США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после решения ряда незакрытых вопросов. По его словам, в Вашингтоне надеются, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли».

14 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США работают над возобновлением переговоров о перезапуске иранской ядерной сделки.

При этом в конце августа президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил, что, в случае если с Ираном не сработает дипломатический подход, у Соединенных Штатов есть другие меры.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.