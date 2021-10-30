В Москве прошли клубные вечеринки на фоне коронавирусных ограничений

В ночь на субботу, 30 октября, журналисты МИЦ «Известия» выявили в Москве два ночных заведения, в которых прошли вечеринки, несмотря на запрет из-за коронавирусных ограничений.

По словам самих организаторов вечеринок, главным правилом для посетителей было не снимать происходящее и не выкладывать видео в социальные сети.

Одна из вечеринок прошла в клубе Secret Room на Рочдельской улице. На входе в заведение стояла охрана, посетителей пускали внутрь только после жесткого фейс-контроля. При этом за столик требовалось заплатить до 10 тыс. рублей.

Другим заведением, которое 30 октября принимало желающих «отдохнуть» с танцами и алкоголем от ограничений по COVID-19, стал клуб «Вегас» на Щелковском шоссе.

Днем ранее журналисты МИЦ «Известия» обнаружили работающим караоке-клуб «Весна» на Пятницкой улице в Москве. Заведение прекратило работу только после прибытия полиции.

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин в связи с тем, что в городе складывается напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Действие указа распространяется на все предприятия и организации на территории Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ.

Согласно документу, кафе и рестораны могут работать только для продажи блюд навынос, а также осуществлять доставку. Принимать посетителей разрешается только ресторанам при гостиницах и хостелах, корпоративным столовым и буфетам. Важное условие — посещение этих предприятий общепита доступно только постояльцам и сотрудникам.