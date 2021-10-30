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«Прогресс» с едой для новогоднего стола космонавтов пристыковался к МКС

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Грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-18» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Трансляция велась 30 октября на сайте «Роскосмоса».

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Стыковка, согласно данным операторов, прошла в автоматическом режиме в 04:34 мск.

Корабль доставил на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Кроме стандартных наборов питания для экипажа были загружены продукты для новогоднего стола. Так, космонавты получат яблоки, грейпфруты и апельсины, острую аджику и два кетчупа. Космонавтов также ждут рисунки детей и сюрпризы от семей.

Ракета «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-18» стартовала с космодрома Байконур 28 октября. На ракету были нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в селе под Новгородом. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и 180-летия Сбербанка.

Ожидается, что корабль пробудет в составе МКС до конца весны следующего года. Его затопление запланировано на 31 мая 2022 года.

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