Махачев раскрыл роль Хабиба в его поединке с Хукером

Российский боец UFC Ислам Махачев 29 октября рассказал, что чемпион Хабиб Нурмагомедов будет находиться в его углу во время боя с новозеландцем Дэном Хукером.

Ранее сообщалось, что Хабиб выступит секундантом поединка.

«Хабиб будет у меня в углу, и Хасбик (блогер Хасбулла Магомедов. — Ред.) тоже будет где-то рядом сидеть», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

При этом россиянин признался, что не знает, какие планы у главы UFC Даны Уайта на Хасбика.

28 октября Махачев объяснил долгое отсутствие боев с топовыми соперниками в UFC. По словам бойца, ему не давали топовых соперников, пока он «сам каждую лестницу не прошел и не поднялся наверх».

Россиянин 26 октября Махачев заявил, что намерен победить своего новозеландского соперника и активно готовится к турниру.

Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби. Турнир будет транслировать канал РЕН ТВ.

Помимо этого поединка пройдут бои двух других россиян: Александра Волкова с поляком Марчином Тыбурой, а также Петра Яна с американцем Кори Сэндхагеном.