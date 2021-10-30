Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 октября

Облачная погода без осадков ожидает жителей столицы в субботу, 30 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до +12... +14 градусов, ночью температура снизится до +4... +6 градусов.

В Подмосковье столбики термометров покажут максимальную отметку в +10 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 6–11 м/c, без порывов.

Ожидаемое атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

28 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что москвичей в ближайшие дни может ждать иллюзия бабьего лета, поскольку будет наблюдаться сухая и солнечная погода.