Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 октября
Облачная погода без осадков ожидает жителей столицы в субботу, 30 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем воздух в Москве прогреется до +12... +14 градусов, ночью температура снизится до +4... +6 градусов.
В Подмосковье столбики термометров покажут максимальную отметку в +10 градусов.
Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 6–11 м/c, без порывов.
Ожидаемое атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.
28 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что москвичей в ближайшие дни может ждать иллюзия бабьего лета, поскольку будет наблюдаться сухая и солнечная погода.