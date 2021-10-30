В Саратове младенец умер во время прогулки с отцом

Следователи в Саратове проводят проверку по факту смерти четырехмесячной девочки во время прогулки с отцом. Об этом 29 октября сообщается на сайте СК РФ по региону.

Инцидент произошел ранее в пятницу, когда мужчина гулял во дворе частного дома в Волжском районе с коляской, в которой находился младенец.

«Внезапно отец обнаружил, что ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки», — отметили в ведомстве.

Следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружили.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется информация о семье, в которой воспитывался ребенок.

11 октября стало известно, что 25-летнюю ранее судимую жительницу Саратова будут судить после смерти ее сына-младенца. Мальчик выпал из коляски, ударился головой о пол и погиб. Женщина в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дело расследовалось по статье «Причинение смерти по неосторожности».