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Женщина и младенец погибли в ДТП с грузовиком в Ингушетии

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В Ингушетии столкнулись легковушка и КамАЗ, в результате ДТП женщина и новорожденный погибли, еще восемь детей пострадали. Об этом 30 октября сообщили в региональном управлении МВД.

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Авария произошла поздно ночью 29 октября на федеральной автодороге «Кавказ» в районе Назрановской крепости.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115, совершая обгон, столкнулся с ехавшим во встречном направлении грузовиком.

«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, по пути в больницу скончался новорожденный ребенок», — отметили в ведомстве.

Еще восемь несовершеннолетних пассажиров легковушки получили травмы, они госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

29 октября в Ивановской области 10 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. Автомашина Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским автобусом. Водитель автобуса получил тяжелые травмы. Три человека из легковушки также госпитализированы в тяжелом состоянии.

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