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Дело о подготовке убийства малолетней в Тыве передано в суд

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В Республике Тыва уголовное дело с обвинительным заключением по делу об организации местной жительницей приготовления к убийству по найму восьмилетней падчерицы направлено в суд. Об этом сообщили 29 октября в управлении Следственного комитета РФ по региону.

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Следствие установило в действиях женщины признаки преступления «организация приготовления к убийству, то есть умышленному причинению смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего лица из корыстных побуждений, по найму, путем приискания лицом средств, орудий совершения преступления, приискания соучастников преступления, сговора на совершение преступления и иного умышленного создания условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

Запланированное женщиной убийство не было доведено до конца, так как ее преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ и МВД по республике.

По версии следствия, в декабре 2020 года 61-летняя жительница Кызыла решила убить падчерицу после смерти своего мужа, чтобы единолично завладеть домом, земельным участком. Недвижимое имущество находилось в общей долевой собственности женщины и скончавшегося супруга, а по праву наследования первой очереди должно было перейти малолетней дочери мужчины. Для совершения преступления женщина нашла исполнителя и пообещала ему в качестве оплаты работы 180 тыс. рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

По информации РЕН ТВ, опубликованной 9 февраля, вызвавшимся выполнить заказ на убийство выступил сотрудник уголовного розыска. Он встретился с заказчицей, взял у нее аванс в размере 10 тыс. рублей и получил указание использовать электрошокер при совершении преступления. После сообщил женщине, что якобы выполнил заказ, предоставив постановочные фото.

Было возбуждено уголовное дело, а по решению суда женщину отправили под стражу.

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