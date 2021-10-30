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Бахрейн вслед за Саудовской Аравией решил выслать ливанского посла

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Власти Бахрейна вслед за Саудовской Аравией потребовали от посла Ливана покинуть королевство в течение 48 часов. Об этом 29 октября сообщил МИД страны на своем сайте.

«Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами», — подчеркивается в сообщении дипведомства.

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При этом решение о высылке посла никак не отразится на проживающих на Бахрейне ливанских гражданах, пояснили в министерстве.

Ранее в этот день Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в этом государстве для консультаций.

При этом премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил сожаления о принятом решении Саудовской Аравии и заявил, что надеется на пересмотр королевством данной позиции.

Напряжение в отношениях между этими странами возникло 27 октября после публикации отрывков интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы-хуситы вынуждены обороняться.

Как пояснил ранее Микати, свое заявление Кордахи сделал еще до своего назначения министром и «не представлял официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями».

Кроме того, премьер Ливана потребовал от Кордахи уйти в отставку.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

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