Премьер Ливана выразил сожаление из-за решения Эр-Рияда отозвать посла
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сожалеет о решении Саудовской Аравии отозвать своего посла в Бейруте и надеется на пересмотр королевством данной позиции.
Ранее в этот день Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в этом государстве для консультаций.
Напряжение в отношениях между этими странами возникло 27 октября после публикации отрывков интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы-хуситы вынуждены обороняться.
«Мы глубоко сожалеем о решении Саудовской Аравии, и мы надеемся, что руководство королевства с его мудростью пересмотрит его. Мы, со своей стороны, продолжим прилагать все усилия и настойчивость, чтобы исправить ситуацию», — приводит его слова телеканал LBC 29 октября.
При этом отмечается, что на фоне скандала Микати попросил Кордахи уйти в отставку.
Ранее Микати уже пояснил, что свое заявление Кордахи сделал еще до своего назначения министром и «не представлял официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями».
С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.