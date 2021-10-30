Премьер Ливана выразил сожаление из-за решения Эр-Рияда отозвать посла

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сожалеет о решении Саудовской Аравии отозвать своего посла в Бейруте и надеется на пересмотр королевством данной позиции.

Ранее в этот день Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в этом государстве для консультаций.

Напряжение в отношениях между этими странами возникло 27 октября после публикации отрывков интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы-хуситы вынуждены обороняться.

«Мы глубоко сожалеем о решении Саудовской Аравии, и мы надеемся, что руководство королевства с его мудростью пересмотрит его. Мы, со своей стороны, продолжим прилагать все усилия и настойчивость, чтобы исправить ситуацию», — приводит его слова телеканал LBC 29 октября.

При этом отмечается, что на фоне скандала Микати попросил Кордахи уйти в отставку.