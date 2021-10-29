Житель Уфы ожидает суда за убийство супруги и тещи

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, который убил свою жену и тещу. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан.

Год назад, 29 октября 2020 года, в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тела 44-летней женщины и ее 69-летней матери в квартире одного из домов на улице Кольцевой. Они погибли от множественных колото-резаных ран.

Следователи установили причастность к преступлению мужа 44-летней погибшей. Его задержали, пишет «МедиаКорСеть».

Установлено, что 26 октября между супругами произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина нанес жене множественные ножевые ранения. От них она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, он также убил 69-летнюю тещу, которая вернулась в этот момент домой.

Расследование уголовного дела по пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление» завершено. Материалы передадут в суд после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому.

Ранее в октябре суд вынес приговор жительнице Удмуртии, которая задушила шнурком свою приятельницу. Ее приговорили к 16 годам лишения свободы.