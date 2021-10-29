Вашингтон назвал цели встречи США и евротройки по иранской сделке

Встреча глав Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и ФРГ на саммите «большой двадцатки» (G20), посвященная вопросу возобновления переговоров по иранской ядерной сделке, не преследует цели достигнуть определенного результата, но станет сигналом о единстве евротройки и США. Об этом заявил в пятницу, 29 октября, представитель американской администрации высокого ранга.

«Эта встреча не направлена на достижение результатов. <…> Я думаю, что по итогам встречи будет опубликовано заявление, которое станет хорошим сигналом о единстве евротройки и США, но в нем также будет обозначено, каким мы видим дальнейший путь», — сказал он.

Саммит G20 пройдет 30–31 октября в Риме. По заявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, США и европейские страны будут лидировать на обсуждениях в рамках саммита G20, так как на мероприятии не будут лично присутствовать президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

27 октября официальный представитель Госдепартамента заявил, что США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве США, по его словам, выражают надежду на возвращение иранской стороны в Вену для возобновления переговоров.

О работе над возобновлением переговоров о перезапуске иранской ядерной сделки пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла 14 октября. Она подчеркнула, что переговоры на тему ядерной программы Ирана не увенчаются успехом, «если Тегеран будет требовать от Вашингтона больше, чем может дать сам».

В конце августа президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил, что, в случае если с Ираном не сработает дипломатический подход, у Соединенных Штатов есть другие меры.

Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.