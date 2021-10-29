Подрядчика на ремонт Буденновского проспекта выбрали в Ростове

В Ростове-на-Дону подвели итоги второго аукциона по поиску подрядчика для ремонта Буденновского проспекта. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

Исполнителем определено ООО «Аварийно-диспетчерская служба № 1». Стоимость контракта составит 168,63 млн рублей.

Начать работы подрядчик должен 1 апреля 2022 года, а завершить — к 1 сентября.

По данным RostovGazeta, первый конкурс по строительству объектов транспортной инфраструктуры не состоялся по причине отсутствия заявок от исполнителей.

Ранее в октябре сообщалось, что в Ростове-на-Дону реконструируют дорогу на улице Вавилова. Работы на участке от улицы Особенной до улицы Сосновой стартуют во втором полугодии 2022-го. Документация получила положительное заключение госэкспертизы. Всего в реализацию проекта вложат 5,8 млрд рублей.